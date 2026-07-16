Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Игдисамов: «Акинфеев вернётся в общую группу нескоро»

сегодня, 16:45

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о ходе восстановления после травмы вратаря Игоря Акинфеева.

Точных сроков по восстановлению Акинфеева не могу назвать. Он уже чувствует себя лучше, но в общую группу, думаю, вернется нескоро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Полузащитник «Спартака» пропустит почти полгода из-за травмы
Вчера, 17:23
ОфициальноИгрок «Текстильщика» получил перелом ноги в первом матче
14 июля
ОфициальноДва игрока ЦСКА получили травмы в матче с «Шинником»
01 июля
Форвард ЦСКА Воронов получил травму колена
28 июня
Головин восстановился после перелома пальца
26 июня
Акинфеев восстанавливается с хорошей динамикой
22 июня
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:23
Надо Бориско подписывать на случай травмы Торопа.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:19
Возраст,восстановление проходит тяжелее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 