Суд ЕС одобрил правила ФИФА об агентах

Суд Европейского союза вынес решение относительно регламента Международной федерации футбола (ФИФА) о деятельности футбольных агентов.
Как отмечает пресс-служба ФИФА, суд подтвердил обоснованность ключевых элементов правила организации о футбольных агентах (FFAR), а именно таких, как требование лицензирования агентов, ограничение платы за услуги, запрет на множественное представительство, правила оплаты клиентом и пропорциональной оплаты.
Главный юрист и специалист по вопросам соблюдения нормативных требований ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо прокомментировал:
ФИФА удовлетворена тем, что суд признал оценку деятельности футбольных агентов и обоснованные опасения, связанные с ней. ФИФА также приветствует поддержку судом ключевых элементов FFAR, признание полномочий и законности ФИФА регулировать деятельность агентов в системе футбольных трансферов, а также одобряет разъяснения о том, как законодательство ЕС о конкуренции применяется к FFAR.
Как сообщает руководящий орган мирового футбола, с помощью FFAR он пытается улучшить нормативно-правовую базу, обеспечить надлежащее функционирование глобальной системы трансферов с целью повышения прозрачности, укрепления стабильности договорных отношений и решения конфликтов интересов. Изменения были приняты после широкого процесса консультаций с участием агентов, агентских организаций, футболистов, клубов, лиг, ассоциаций-членов и конфедераций.
Сильверо добавил:
Мы продолжим внимательно анализировать полное решение суда и его практические последствия. В любом случае, несмотря на это позитивное развитие событий, мы намерены пригласить представителей агентов на встречу в ближайшие недели с целью достижения консенсусного решения.
В связи с вступлением в силу новой системы трансферов 1 января 2027 года мы хотели бы повторить подход, основанный на консенсусе, который был успешно применён в отношениях с игроками, клубами и лигами, принимая во внимание важные параметры, установленные этим решением.