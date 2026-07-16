Суд ЕС одобрил правила ФИФА об агентах

сегодня, 16:56

Суд Европейского союза вынес решение относительно регламента Международной федерации футбола ( ФИФА ) о деятельности футбольных агентов.

Как отмечает пресс-служба ФИФА , суд подтвердил обоснованность ключевых элементов правила организации о футбольных агентах (FFAR), а именно таких, как требование лицензирования агентов, ограничение платы за услуги, запрет на множественное представительство, правила оплаты клиентом и пропорциональной оплаты.

Главный юрист и специалист по вопросам соблюдения нормативных требований ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо прокомментировал:

ФИФА удовлетворена тем, что суд признал оценку деятельности футбольных агентов и обоснованные опасения, связанные с ней. ФИФА также приветствует поддержку судом ключевых элементов FFAR, признание полномочий и законности ФИФА регулировать деятельность агентов в системе футбольных трансферов, а также одобряет разъяснения о том, как законодательство ЕС о конкуренции применяется к FFAR.

Как сообщает руководящий орган мирового футбола, с помощью FFAR он пытается улучшить нормативно-правовую базу, обеспечить надлежащее функционирование глобальной системы трансферов с целью повышения прозрачности, укрепления стабильности договорных отношений и решения конфликтов интересов. Изменения были приняты после широкого процесса консультаций с участием агентов, агентских организаций, футболистов, клубов, лиг, ассоциаций-членов и конфедераций.

Сильверо добавил: