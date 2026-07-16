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15-летний футболист из Казахстана подписал контракт с «Барселоной»

сегодня, 17:43

15-летний казахстанский нападающий Карим Мендиканов стал игроком «Барселоны». О подписании контракта футболист сообщил на своей странице в социальных сетях.

Юный форвард будет выступать за академию каталонского клуба «Ла Масия».

«Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни», — написал Мендиканов.

Карим начал заниматься футболом в системе казахстанского клуба Astana Junior. В 2021 году он был признан лучшим нападающим турнира «Кубок Арыстана».

В 2022 году Мендиканов переехал в Испанию, где выступал за юношеские команды «Серданьола» и «Сан-Кугат» в возрастной категории до 15 лет. Теперь талантливый футболист продолжит развитие в одной из сильнейших футбольных академий мира.

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Барселона
Источник: tass.ru
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goalaktika
сегодня в 17:57
Удачи тебе паренёк!
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