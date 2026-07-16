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Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до Евро-2028

сегодня, 18:47

Томас Тухель продолжит работу со сборной Англии как минимум до чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Несмотря на вылет команды в полуфинале чемпионата мира — 2026, руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) сохраняет полное доверие немецкому специалисту.

В полуфинале англичане вели в счете после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, однако Аргентина сумела перевернуть ход встречи. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес принес действующим чемпионам мира победу в компенсированное время — 2:1.

Поражение продлило безвыигрышную серию сборной Англии на крупных турнирах. Национальная команда не может завоевать трофей уже 60 лет — с момента победы на домашнем чемпионате мира 1966 года.

Несмотря на очередную неудачу, в FA считают, что Тухель должен продолжить работу и подготовить команду к чемпионату Европы 2028 года.

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BDA81
BDA81
сегодня в 19:00
Я бы за такой бездарный вылет в полуфинале,гнал бы в зашей такого тренера.
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