Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до Евро-2028

сегодня, 18:47

продолжит работу со сборной Англии как минимум до чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Несмотря на вылет команды в полуфинале чемпионата мира — 2026, руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) сохраняет полное доверие немецкому специалисту.

В полуфинале англичане вели в счете после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, однако Аргентина сумела перевернуть ход встречи. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес принес действующим чемпионам мира победу в компенсированное время — 2:1.

Поражение продлило безвыигрышную серию сборной Англии на крупных турнирах. Национальная команда не может завоевать трофей уже 60 лет — с момента победы на домашнем чемпионате мира 1966 года.

Несмотря на очередную неудачу, в FA считают, что Тухель должен продолжить работу и подготовить команду к чемпионату Европы 2028 года.