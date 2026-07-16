Беллингем может быть наказан ФИФА после инцидента с Барко

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рискует столкнуться с дисциплинарными санкциями после полуфинального матча чемпионата мира — 2026 против Аргентины.
После финального свистка матча, в котором англичане уступили со счетом 1:2, Беллингем подошел к запасному игроку аргентинской команды Валентину Барко и ударил его ладонью по затылку. Инцидент спровоцировал небольшую потасовку между футболистами, однако вскоре конфликт был исчерпан.
Причины поступка Беллингема пока неизвестны. По информации британских СМИ, Барко после гола Энцо Фернандеса на 85-й минуте выбежал к кромке поля и эмоционально праздновал успех прямо перед игроками сборной Англии.
Бывший голкипер английской сборной Пол Робинсон, комментировавший матч для BBC Radio 5 Live, резко раскритиковал поведение аргентинца.
«Вероятно, это худший пример спортивного поведения, который мы видели на этом чемпионате мира», — заявил Робинсон.
Как отмечают британские СМИ, дисциплинарный комитет ФИФА может рассмотреть эпизод с участием Беллингема. В случае признания его действий проявлением агрессивного поведения полузащитник рискует пропустить матч за третье место против Франции.
В то же время источник отмечает, что ФИФА, скорее всего, расценит поступок англичанина как эмоциональную выходку, а не проявление насилия. Согласно правилам игры, умышленный удар соперника по голове не считается основанием для удаления, если примененная сила была незначительной.
Джуду респект...