Беллингем может быть наказан ФИФА после инцидента с Барко

сегодня, 19:55

Полузащитник сборной Англии рискует столкнуться с дисциплинарными санкциями после полуфинального матча чемпионата мира — 2026 против Аргентины.

После финального свистка матча, в котором англичане уступили со счетом 1:2, Беллингем подошел к запасному игроку аргентинской команды и ударил его ладонью по затылку. Инцидент спровоцировал небольшую потасовку между футболистами, однако вскоре конфликт был исчерпан.

Причины поступка Беллингема пока неизвестны. По информации британских СМИ , Барко после гола Энцо Фернандеса на 85-й минуте выбежал к кромке поля и эмоционально праздновал успех прямо перед игроками сборной Англии.

Бывший голкипер английской сборной Пол Робинсон, комментировавший матч для BBC Radio 5 Live, резко раскритиковал поведение аргентинца.

«Вероятно, это худший пример спортивного поведения, который мы видели на этом чемпионате мира», — заявил Робинсон.

Как отмечают британские СМИ , дисциплинарный комитет ФИФА может рассмотреть эпизод с участием Беллингема. В случае признания его действий проявлением агрессивного поведения полузащитник рискует пропустить матч за третье место против Франции.