Ромеро резко ответил Невиллу после выхода Аргентины в финал чемпионата мира

сегодня, 21:48

Защитник сборной Аргентины раскритиковал бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» за слова о центральных защитниках национальной команды.

Накануне полуфинала чемпионата мира против Англии Невилл назвал связку Кристиана Ромеро и Лисандро Мартинеса «лучшей худшей парой центральных защитников в мире».

Несмотря на полученные желтые карточки, оба защитника помогли аргентинцам сдержать атаку Англии. Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:1 и второй чемпионат мира подряд вышли в финал.

После матча Ромеро жестко отреагировал на высказывания английского эксперта.

«Единственное, на что я надеюсь, — это что после завершения карьеры я не стану таким глупым. Надеюсь, никогда не буду критиковать игроков или кого-либо еще. Мы всегда делаем все возможное ради своей сборной. Иногда получается, иногда нет, но сейчас мы счастливы вновь сыграть в финале чемпионата мира. Думаю, мы творим историю. Для нас это огромное достижение, и мы ощущаем значимость этой футболки как никто другой», — сказал Ромеро в интервью DSports.

Слова партнера поддержал и Лисандро Мартинес.

«Мы привыкли, что о нас постоянно говорят. Похоже, людям это нравится. Мы же отвечаем только на поле и всегда сохраняем уважение», — отметил защитник «Манчестер Юнайтед».