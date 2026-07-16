Ибрагимович жёстко раскритиковал сборную Англии

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович резко высказался о выступлении сборной Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026.
По словам Ибрагимовича, англичане не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника на турнире, а поражение от действующих чемпионов мира стало для них «проверкой реальностью».
Если посмотреть в историю, Англия действительно выигрывала чемпионат мира. Но сколько раз она побеждала по-настоящему сильную команду?
Вчера они сыграли против настоящей топ-сборной — Аргентины. Победа над Норвегией, при всем уважении к норвежцам, — это не победа над командой такого уровня. Я швед и могу себе позволить такую шутку.
Швед также отметил, что английские СМИ слишком рано начали превозносить национальную команду.
Да, Англия показала характер и желание бороться. Но давайте будем честны — они не победили ни одну действительно сильную команду. Вот когда начнут это делать, тогда можно будет говорить о больших достижениях.
Я знаю английскую прессу. Она любит создавать шум, раздувать ожидания и делать из команды что-то большее, чем она есть на самом деле.
Матч с Аргентиной стал проверкой реальностью. В футболе существуют разные уровни. В этом и заключается разница. Посмотрите в зеркало и спросите себя: насколько вы действительно хороши?
От той же нынешней сборной Аргентины, Франции или Испании в году 1998-ом или 2006-ом не оставили бы камня на камне.
Что-то большие сомнения в этом...