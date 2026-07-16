Ибрагимович жёстко раскритиковал сборную Англии

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Бывший нападающий сборной Швеции резко высказался о выступлении сборной Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026.

По словам Ибрагимовича, англичане не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника на турнире, а поражение от действующих чемпионов мира стало для них «проверкой реальностью».

Если посмотреть в историю, Англия действительно выигрывала чемпионат мира. Но сколько раз она побеждала по-настоящему сильную команду?

Вчера они сыграли против настоящей топ-сборной — Аргентины. Победа над Норвегией, при всем уважении к норвежцам, — это не победа над командой такого уровня. Я швед и могу себе позволить такую шутку.

Швед также отметил, что английские СМИ слишком рано начали превозносить национальную команду.

Да, Англия показала характер и желание бороться. Но давайте будем честны — они не победили ни одну действительно сильную команду. Вот когда начнут это делать, тогда можно будет говорить о больших достижениях.

Я знаю английскую прессу. Она любит создавать шум, раздувать ожидания и делать из команды что-то большее, чем она есть на самом деле.