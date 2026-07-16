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Ибрагимович жёстко раскритиковал сборную Англии

сегодня, 21:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович резко высказался о выступлении сборной Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026.

По словам Ибрагимовича, англичане не обыграли ни одного по-настоящему сильного соперника на турнире, а поражение от действующих чемпионов мира стало для них «проверкой реальностью».

Если посмотреть в историю, Англия действительно выигрывала чемпионат мира. Но сколько раз она побеждала по-настоящему сильную команду?

Вчера они сыграли против настоящей топ-сборной — Аргентины. Победа над Норвегией, при всем уважении к норвежцам, — это не победа над командой такого уровня. Я швед и могу себе позволить такую шутку.

Швед также отметил, что английские СМИ слишком рано начали превозносить национальную команду.

Да, Англия показала характер и желание бороться. Но давайте будем честны — они не победили ни одну действительно сильную команду. Вот когда начнут это делать, тогда можно будет говорить о больших достижениях.

Я знаю английскую прессу. Она любит создавать шум, раздувать ожидания и делать из команды что-то большее, чем она есть на самом деле.

Матч с Аргентиной стал проверкой реальностью. В футболе существуют разные уровни. В этом и заключается разница. Посмотрите в зеркало и спросите себя: насколько вы действительно хороши?

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 22:16
Англия победила Норвегию, которая, в свою очередь- победила Бразилию.)))
Drosmo
Drosmo
сегодня в 22:14
Этот ЧМ вообще один из самых слабых ЧМ за последние лет 30. Дальше не скажу, так как сам начал регулярно смотреть футбол начиная где-то с года 1996-го. Но из всех мундиалей, что я видел за это время, этот однозначно самый слабый и безликий. И это касается не только сборной Англии, а абсолютно всех национальных сборных мира.

От той же нынешней сборной Аргентины, Франции или Испании в году 1998-ом или 2006-ом не оставили бы камня на камне.
Capral
Capral
сегодня в 22:12
Ибра сам себе противоречит. Если Аргентина топ сборная, но прошла среднюю Англию, тогда, в чем топовость самой Аргентины? Или вчера, Аргентина показала топовую игру на фоне слабого соперника? Человек абсолютно не следит за базаром.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 22:05
Ибрагимович до 1/2 финала шутя сказал: Англия уже видела руку Бога, теперь увидит левую ногу Бога...А получилось так, что все запомнили правую ногу Месси)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 22:01
Ибрагимович всё по делу сказал. Вот смогла бы, например, Англия победить Бразилию если бы вышла на нёё в плей-офф, как это сделала Норвегия?
Что-то большие сомнения в этом...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:58
Это точно,плохо провели игры на ЧМ.
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