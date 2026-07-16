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«Арсенал» близок к подписанию Цолиса

вчера, 22:34

«Арсенал» находится на финальной стадии переговоров по трансферу вингера «Брюгге» Христоса Цолиса.

По информации издания, лондонский клуб рассчитывает оформить переход 24-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Руководство «Арсенала» намерено ускорить переговоры после того, как получило сигнал о готовности бельгийского клуба продать игрока за указанную сумму.

Сам Цолис заинтересован в переходе в английский клуб. Ожидается, что после согласования трансферной стоимости стороны быстро договорятся и об условиях личного контракта.

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