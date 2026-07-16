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Правительство Великобритании требует расследования в отношении Аргентины

вчера, 22:47
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Правительство Великобритании обратилось к ФИФА с призывом провести расследование в отношении сборной Аргентины после полуфинального матча чемпионата мира — 2026 против Англии.

После победы со счетом 2:1 аргентинские футболисты отпраздновали выход в финал с баннером, на котором была надпись «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские острова принадлежат Аргентине»).

Баннер был передан игрокам болельщиками во время празднования на поле после финального свистка.

Мальвинские (Фолклендские) острова остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году аргентинские войска по приказу военной хунты высадились на архипелаге, что привело к десятинедельной войне, завершившейся победой Великобритании.

Ранее сообщалось, что ФИФА может дать оценку действиям аргентинских футболистов, поскольку регламент организации запрещает демонстрацию политических лозунгов и символики во время официальных соревнований.

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Перевод с espn.com
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