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«Ковентри» подписал швейцарского центрбека

вчера, 23:11

Новичок английской Премьер-Лиги «Ковентри» оформил трансфер швейцарского центрального защитника Ореля Аменды. Футболист перебрался в Англию из немецкого «Айнтрахта».

Аменда имеет на своем счету 7 матчей за сборную Швейцарии.

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