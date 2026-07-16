Динь: «Я разочарован самим собой»

сегодня, 22:06

Защитник сборной Франции прокомментировал поражение от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, признавшись, что испытывает огромное разочарование после вылета команды.

Именно Динь нарушил правила на Ламине Ямале в первом тайме, после чего Микель Ойарсабаль реализовал пенальти и вывел испанцев вперед. Позже Педро Порро закрепил победу сборной Испании.

Спустя два дня после матча французский защитник опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях.

Вот и закончилась мечта.

Мечта маленького мальчика и, наверное, тысяч людей, которые были рядом с нами. Мы всегда представляем самые красивые сценарии, но иногда конец мечты оказывается очень тяжелым, а возвращение к реальности — еще более болезненным.

Сегодня сложнее всего подобрать слова, чтобы описать это огромное разочарование.

Футболист также признал свою ответственность за исход встречи.

Прежде всего я разочарован самим собой. Мне больно за эту команду, за все усилия, которые мы приложили, и за этот невероятный коллектив игроков.