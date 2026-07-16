Динь: «Я разочарован самим собой»

Защитник сборной Франции Люка Динь прокомментировал поражение от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, признавшись, что испытывает огромное разочарование после вылета команды.
Именно Динь нарушил правила на Ламине Ямале в первом тайме, после чего Микель Ойарсабаль реализовал пенальти и вывел испанцев вперед. Позже Педро Порро закрепил победу сборной Испании.
Спустя два дня после матча французский защитник опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях.
Вот и закончилась мечта.
Мечта маленького мальчика и, наверное, тысяч людей, которые были рядом с нами. Мы всегда представляем самые красивые сценарии, но иногда конец мечты оказывается очень тяжелым, а возвращение к реальности — еще более болезненным.
Сегодня сложнее всего подобрать слова, чтобы описать это огромное разочарование.
Футболист также признал свою ответственность за исход встречи.
Прежде всего я разочарован самим собой. Мне больно за эту команду, за все усилия, которые мы приложили, и за этот невероятный коллектив игроков.
Я также думаю обо всех, кто приехал поддержать нас, и о тех, кто болел за сборную Франции по всему миру. Ваша поддержка сопровождала нас на протяжении всего этого пути.