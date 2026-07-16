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Динь: «Я разочарован самим собой»

сегодня, 22:06
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Защитник сборной Франции Люка Динь прокомментировал поражение от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, признавшись, что испытывает огромное разочарование после вылета команды.

Именно Динь нарушил правила на Ламине Ямале в первом тайме, после чего Микель Ойарсабаль реализовал пенальти и вывел испанцев вперед. Позже Педро Порро закрепил победу сборной Испании.

Спустя два дня после матча французский защитник опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях.

Вот и закончилась мечта.

Мечта маленького мальчика и, наверное, тысяч людей, которые были рядом с нами. Мы всегда представляем самые красивые сценарии, но иногда конец мечты оказывается очень тяжелым, а возвращение к реальности — еще более болезненным.

Сегодня сложнее всего подобрать слова, чтобы описать это огромное разочарование.

Футболист также признал свою ответственность за исход встречи.

Прежде всего я разочарован самим собой. Мне больно за эту команду, за все усилия, которые мы приложили, и за этот невероятный коллектив игроков.

Я также думаю обо всех, кто приехал поддержать нас, и о тех, кто болел за сборную Франции по всему миру. Ваша поддержка сопровождала нас на протяжении всего этого пути.

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euyu53ach64f
euyu53ach64f
сегодня в 22:25
Бездарно сыграли Французы.... винить только нужно самих себя...
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