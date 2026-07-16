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Ямаль и Порро тренировались по индивидуальной программе перед финалом ЧМ

сегодня, 22:08
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

Полузащитник Ламин Ямаль и защитник Педро Порро провели первую тренировку сборной Испании перед финалом чемпионата мира — 2026 по индивидуальной программе.

Во время занятия на тренировочной базе «Ред Булл Нью-Йорк» оба футболиста работали отдельно от общей группы.

Как сообщили в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), причин для беспокойства нет. По информации организации, Ямаль и Порро должны быть готовы к финальному матчу против Аргентины, а индивидуальная работа носила исключительно профилактический характер и была связана с контролем нагрузки.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Джерси.

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xcd3crgurede
xcd3crgurede
сегодня в 22:21
Интересный сюжет получается... осталось индивидуально Месси еще позаниматься...
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