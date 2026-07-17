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Дебют Левандовского в МЛС отложен из-за переноса матча

сегодня, 08:20
Чикаго ФайрЛоготип футбольный клуб Чикаго Файр-:-Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс03:30 Перенесен

Матч регулярного чемпионата МЛС между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткепс» отложен.

Игра должна была пройти 17 июля в 3:30 по московскому времени. Однако её перенесли из-за плохого качества воздуха в районе Чикаго, вызванного дымом от лесных пожаров. Теперь поединок состоится 6 октября.

Встреча должна была стать первой в клубе из США для бывшего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, о переходе которого в «Чикаго Файр» было официально объявлено в конце июня.

Что примечательно, за канадскую команду выступает бывший одноклубник поляка по «Баварии» Томас Мюллер.

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Все комментарии
va3f9rd88sdu
va3f9rd88sdu
сегодня в 08:30
Не думаю что он расстроился, получил лишнее время на адаптацию
9t3xyvtzcydm
9t3xyvtzcydm
сегодня в 08:30
Могли бы в противогазах в футбол слоников поиграть.
56nje6sur5kn
56nje6sur5kn
сегодня в 08:29
У всех участников чемпионата мира чемпионаты приостановлены и только США выделяется.
gx27yv3j3gs8
gx27yv3j3gs8
сегодня в 08:28
Тем больше времени будет ему попиариться.
Гость
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