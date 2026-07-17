Дебют Левандовского в МЛС отложен из-за переноса матча

сегодня, 08:20

Матч регулярного чемпионата МЛС между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткепс» отложен.

Игра должна была пройти 17 июля в 3:30 по московскому времени. Однако её перенесли из-за плохого качества воздуха в районе Чикаго, вызванного дымом от лесных пожаров. Теперь поединок состоится 6 октября.

Встреча должна была стать первой в клубе из США для бывшего нападающего «Барселоны» , о переходе которого в «Чикаго Файр» было официально объявлено в конце июня.

Что примечательно, за канадскую команду выступает бывший одноклубник поляка по «Баварии» Томас Мюллер.