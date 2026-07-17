Глава Федерации футбола США: «Президент волен делать то, что пожелает»

Глава Федерации футбола США Джей Ти Бэтсон прокомментировал ситуацию с нападающим национальной сборной Фоларином Балогуном.
Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие автоматической дисквалификации футболиста после получения им красной карточки в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной, в связи с чем он должен был пропустить следующую игру с Бельгией. Однако перед встречей 1/8 возглавляющему ФИФА Джанни Инфантино позвонил президент США Дональд Трамп.
Как говорил глава Белого дома, он не давал указаний Инфантино, а просто запросил пересмотр решения о дисквалификации. Итальянец отреагировал на реакцию общественности, ещё раз подчеркнув независимость судебных органов ФИФА, а также отметив, что в разговоре с Трампом объяснил ему, что идёт судебный процесс при участии независимых органов, а решение по делу будет принято компетентными органами в установленном порядке.
Когда Бэтсона спросили, было ли вмешательство Белого дома ошибкой и не зашло ли оно слишком далеко, он ответил:
Президент волен делать то, что пожелает. Президент — это президент Соединённых Штатов. Разумеется, мы чрезвычайно благодарны за поддержку всех наших болельщиков по всей стране, где бы они ни находились, и это нас очень радует. Знаем, что это окупится в будущем.
Эта волна поддержки была невероятной. На протяжении всего соревнования мой телефон не переставал звонить всякий раз, когда мы считали, что какое-то судейское решение вызывает сомнения или есть возможности для улучшения. Я думаю, это признак того, что наша футбольная культура развивается. Люди интересуются этими вопросами, и тот факт, что эти темы попали в заголовки новостей, что их обсуждали на спортивных радиопередачах так, как это было бы немыслимо раньше для футбола, для меня является признаком роста нашего вида спорта.