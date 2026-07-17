Глава Федерации футбола США: «Президент волен делать то, что пожелает»

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Глава Федерации футбола США Джей Ти Бэтсон прокомментировал ситуацию с нападающим национальной сборной .

Международная федерация футбола ( ФИФА ) приостановила действие автоматической дисквалификации футболиста после получения им красной карточки в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 с Боснией и Герцеговиной, в связи с чем он должен был пропустить следующую игру с Бельгией. Однако перед встречей 1/8 возглавляющему ФИФА позвонил президент США .

Как говорил глава Белого дома, он не давал указаний Инфантино, а просто запросил пересмотр решения о дисквалификации. Итальянец отреагировал на реакцию общественности, ещё раз подчеркнув независимость судебных органов ФИФА , а также отметив, что в разговоре с Трампом объяснил ему, что идёт судебный процесс при участии независимых органов, а решение по делу будет принято компетентными органами в установленном порядке.

Когда Бэтсона спросили, было ли вмешательство Белого дома ошибкой и не зашло ли оно слишком далеко, он ответил: