Президент «Атлетико»: «Лапорта — хороший друг»

сегодня, 09:48

Президент «Атлетико» ответил на вопрос о значимости для клуба того факта, что девять футболистов мадридцев вышли в финал чемпионата мира.

Это отлично. Благодаря третьему подряд выходу в финал чемпионата мира мы стали клубом с наибольшим количеством игроков в финале, особенно в таком очень важном. Наличие такого количества игроков очень важно. У нас практически весь состав финалистов. Мы счастливы, горды и ждём чемпионов.

На вопрос о том, касается ли это также нападающего , глава «матрасников» ответил:

Что я могу сказать? Хулиан — игрок «Атлетико».

Ранее президент «Барселоны» сообщил о желании форварда перейти в стан «сине-гранатовых». При этом он отметил, что они «не собираются плясать ни под чью дудку», сказав, что сделали предложение о переходе, но оно не является бессрочным. На это Сересо ответил:

Жоан Лапорта — хороший друг, великолепный президент, прекрасно знает — как вы сами видели, где Хулиан Альварес будет играть в следующем году.

Также Энрике высказался о том, нужно ли Альваресу извиняться перед болельщиками после того, как он сказал о своём желании уйти и осуществить свою мечту в другой команде.