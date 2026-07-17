Славко Винчич — главный арбитр финала ЧМ-2026

сегодня, 10:07

Главным арбитром финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины назначен .

Он станет первым словенцем, который будет судить финал мирового первенства. Также будет в общей сложности 23-м рефери, отработающим решающий поединок ЧМ .

Винчич ранее работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, финале Лиги Европы сезона 2021/22 «Айнтрахт» — «Рейнджерс», а также обслуживал финал Лиги чемпионов 2023/24 «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». Кроме того, работал на Клубном чемпионате мира в прошлом году. Для него это второй ЧМ , до этого словенец судил две игры турнира в Катаре в 2022-м.

На ЧМ -2026 арбитр обслуживал встречи группового этапа Бразилия — Марокко и Иордания Алжир, а также матч 1/16 финала плей-офф Мексика — Эквадор.

Ассистентами Славко будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — иорданец , резервный помощник — Мухаммед Аль-Калаф.