Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСудействоЧемпионат мира 2026

Славко Винчич — главный арбитр финала ЧМ-2026

сегодня, 10:07
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

Главным арбитром финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины назначен Славко Винчич.

Он станет первым словенцем, который будет судить финал мирового первенства. Также будет в общей сложности 23-м рефери, отработающим решающий поединок ЧМ.

Винчич ранее работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, финале Лиги Европы сезона 2021/22 «Айнтрахт» — «Рейнджерс», а также обслуживал финал Лиги чемпионов 2023/24 «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал». Кроме того, работал на Клубном чемпионате мира в прошлом году. Для него это второй ЧМ, до этого словенец судил две игры турнира в Катаре в 2022-м.

На ЧМ-2026 арбитр обслуживал встречи группового этапа Бразилия — Марокко и Иордания Алжир, а также матч 1/16 финала плей-офф Мексика — Эквадор.

Ассистентами Славко будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — иорданец Адхам Махадмех, резервный помощник — Мухаммед Аль-Калаф.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мажич призвал не сравнивать судейство в РПЛ и на ЧМ-2026
15 июля
Родри раскритиковал судей за фолы против Ямаля
15 июля
Дешам предложил оценить работу арбитра в матче с Испанией
15 июля
Официально9 новых арбитров вошли в список судей сезона РПЛ
13 июля
Испанию и Францию рассудит рефери из Сальвадора
13 июля
VAR «сварилась». Судейские скандалы на ЧМ-2026
13 июляЕвгений Петров в блоге За и противКомментарии18
Все комментарии
Олег Вахрушев
Олег Вахрушев
сегодня в 10:29
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «бронзовый развод купить». До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 