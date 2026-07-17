ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27

ЦСКА представил форму на сезон 2026/27. Производителем выступил российский спортивный бренд PRIMERA.

Новый домашний комплект посвящён 10-летию стадиона « ВЭБ -Арена». Пресс-служба московского клуба сообщила:

Лёгкая, но прочная ткань, анатомический крой формы и технология LIQUIDate®PRO обеспечат футболистам максимальный комфорт для достижения наилучших результатов.

Также был презентован гостевой вариант.

В этом году ПФК ЦСКА исполняется 115 лет. Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд.