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ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27

сегодня, 10:24

ЦСКА представил форму на сезон 2026/27. Производителем выступил российский спортивный бренд PRIMERA.

Новый домашний комплект посвящён 10-летию стадиона «ВЭБ-Арена». Пресс-служба московского клуба сообщила:

В классических красно-синих полосах угадываются трибуны родной «ВЭБ-Арены».

Лёгкая, но прочная ткань, анатомический крой формы и технология LIQUIDate®PRO обеспечат футболистам максимальный комфорт для достижения наилучших результатов.

ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27

Также был презентован гостевой вариант.

В этом году ПФК ЦСКА исполняется 115 лет. Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд.

Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые – мужество и стойкость.

ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27 ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27

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Все комментарии
chromage
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сегодня в 10:36
очень крутая! Хоть я и за Рубин но когда молодцы - тогда молодцы.
Олег Вахрушев
Олег Вахрушев
сегодня в 10:28
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный развод сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
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