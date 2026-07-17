ЦСКА презентовал форму на сезон 2026/27

ЦСКА представил форму на сезон 2026/27. Производителем выступил российский спортивный бренд PRIMERA.
Новый домашний комплект посвящён 10-летию стадиона «ВЭБ-Арена». Пресс-служба московского клуба сообщила:
В классических красно-синих полосах угадываются трибуны родной «ВЭБ-Арены».
Лёгкая, но прочная ткань, анатомический крой формы и технология LIQUIDate®PRO обеспечат футболистам максимальный комфорт для достижения наилучших результатов.
Также был презентован гостевой вариант.
В этом году ПФК ЦСКА исполняется 115 лет. Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд.
Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые – мужество и стойкость.