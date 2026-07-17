Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Локо» отдал Цыброва во Вторую лигу

сегодня, 11:48

«Локомотив» объявил о переходе в аренду в брянское «Динамо» нападающего Богдана Цыброва. Рассчитано соглашение на год и не имеет возможности выкупа.

В первой половине года форвард выступал за «Ислочь» из высшей белорусской лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Родина» арендовала Гердта у «Локомотива»
15 июля
ОфициальноБыковский возвращается в «Спартак»
13 июля
ОфициальноЛесовой стал игроком махачкалинского «Динамо»
11 июля
ОфициальноИлья Самошников перешёл в «Рубин» на правах аренды
08 июля Фото
Официально«Пари НН» отдал Урванцева в аренду
08 июля
Официально«Ахмат» отдал вратаря в аренду в «Тюмень»
07 июля
Все комментарии
8z86v5q2fvr7
8z86v5q2fvr7
сегодня в 11:55
Похоже не особо он нужен Локомотиву, но жалко просто отпустить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 