«Локо» отдал Цыброва во Вторую лигу

«Локомотив» объявил о переходе в аренду в брянское «Динамо» нападающего Богдана Цыброва. Рассчитано соглашение на год и не имеет возможности выкупа.
В первой половине года форвард выступал за «Ислочь» из высшей белорусской лиги.
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