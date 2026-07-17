«Локо» отдал Цыброва во Вторую лигу

сегодня, 11:48

«Локомотив» объявил о переходе в аренду в брянское «Динамо» нападающего . Рассчитано соглашение на год и не имеет возможности выкупа.

В первой половине года форвард выступал за «Ислочь» из высшей белорусской лиги.