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Баринов отказался переходить в АЕК

сегодня, 12:24

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об отказе от перехода в греческий АЕК этим летом.

Предложение от АЕКа было. Я игрок ЦСКА, им и остаюсь. Предложение было отклонено.

В январе футболист перешёл в стан «красно-синих» из «Локомотива».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:41
Откуда эти слухи появляются?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:32
Удачной игры в ЦСКА ,в новом сезоне !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:15
Опять армянское радио включили...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:05
Выбор сделан. Удачных игр Дмитрию.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:00
Для БАРИНОВА греческий АЕК - это понижение, конечно)). После Локомотива переход в ЦСКА, значительное повышение в классе)).
3e7zxbwpbcyv
3e7zxbwpbcyv
сегодня в 12:48
Бережёт себя для Реала или Барселоны
Ternan
Ternan
сегодня в 12:35
Жаль...
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