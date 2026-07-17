Баринов отказался переходить в АЕК

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об отказе от перехода в греческий АЕК этим летом.
Предложение от АЕКа было. Я игрок ЦСКА, им и остаюсь. Предложение было отклонено.
Предложение от АЕКа было. Я игрок ЦСКА, им и остаюсь. Предложение было отклонено.
В январе футболист перешёл в стан «красно-синих» из «Локомотива».
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