Баринов отказался переходить в АЕК

сегодня, 12:24

Полузащитник ЦСКА рассказал об отказе от перехода в греческий АЕК этим летом.

Предложение от АЕКа было. Я игрок ЦСКА , им и остаюсь. Предложение было отклонено.

В январе футболист перешёл в стан «красно-синих» из «Локомотива».