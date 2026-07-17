Игрок из Казахстана подписал контракт с «Барсой»

сегодня, 12:34

Нападающий из Казахстана Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной». Об этом футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни.

15-летний игрок будет выступать за академию каталонского клуба «Ла Масия».

Форвард начал карьеру в казахстанской команде Astana Junior, где в 2021 году признавался лучшим нападающим турнира «Кубок Арыстана». В 2022-м переехал в Испанию, где играл в «Серданьоле» и «Сан-Кугате» среди футболистов до 15 лет.

О переходе Мендиканова в систему «Барсы» стало известно в апреле 2026-го. Он — первый казахстанский футболист, подписавший соглашение с «сине-гранатовыми».