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Игрок из Казахстана подписал контракт с «Барсой»

сегодня, 12:34

Нападающий из Казахстана Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной». Об этом футболист сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни.

15-летний игрок будет выступать за академию каталонского клуба «Ла Масия».

Форвард начал карьеру в казахстанской команде Astana Junior, где в 2021 году признавался лучшим нападающим турнира «Кубок Арыстана». В 2022-м переехал в Испанию, где играл в «Серданьоле» и «Сан-Кугате» среди футболистов до 15 лет.

О переходе Мендиканова в систему «Барсы» стало известно в апреле 2026-го. Он — первый казахстанский футболист, подписавший соглашение с «сине-гранатовыми».

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Барселона
Источник: tass.ru Фото: Соцсети Карима Мендиканова
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:36
больших успехов парню !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:20
Отличная новость))) удачи в Барселоне, Карим!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:51
Была Барса, станет Барысом. Удачи Криму.
Гость
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