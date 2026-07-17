VAR введут на всех матчах Первой лиги к сезону 2029/30

сегодня, 12:50

Российский футбольный союз ( РФС ) проведёт тестирование применения технологии видеоассистента рефери ( VAR ) на матчах Первой лиги в сезоне-2028/29, полностью её внедрят через год. Об этом рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС .

Систему внедрили в Российскую Премьер-Лигу в 2019-м. Во втором по уровню российском дивизионе её опробовали на некоторых поединках в сезоне-2024/25.