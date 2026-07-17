VAR введут на всех матчах Первой лиги к сезону 2029/30

Российский футбольный союз (РФС) проведёт тестирование применения технологии видеоассистента рефери (VAR) на матчах Первой лиги в сезоне-2028/29, полностью её внедрят через год. Об этом рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.
Систему внедрили в Российскую Премьер-Лигу в 2019-м. Во втором по уровню российском дивизионе её опробовали на некоторых поединках в сезоне-2024/25.
В рамках подготовки и планирования рабочего цикла до 2030 года со стороны РФС был предложен ряд инициатив, направленных на системное повышение качества судейства и инспектирования в рамках лиг, входящих в структуру ФНЛ. Данные инициативы были заложены в план мероприятий на следующие четыре спортивных сезона. Их можно разделить на несколько ключевых блоков: поэтапное внедрение системы VAR, изменение программы мотивации судей, плавный переход на удалённую систему инспектирования, а также повышение понимания судейских решений. С сезона-2026/27 РФС запускает обновлённую систему мотивации арбитров, работающих на матчах ФНЛ. Прежде всего, в ближайшее время пройдёт актуализация механизма регулярных стимулирующих выплат судьям, а также будет внедрена долгосрочная мотивационная программа, поощряющая стабильно высокий уровень работы арбитров на протяжении нескольких сезонов. В связи с этим при содействии клубов лиги будет сформирован дополнительный ресурс для развития судейского блока — эти средства из клубных отчислений будут направлены на создание совокупности факторов для профессионального выполнения обязанностей арбитрам в соревнованиях ФНЛ.
Параллельно расширяется применение технологий дистанционного контроля при проведении соревнований. Уже в текущем сезоне система удалённого инспектирования внедряется в Первой лиге. Далее после тестирования система будет масштабирована на Вторую Лигу А и на Вторую Лигу Б. Это позволит обеспечить более объективную и оперативную оценку работы арбитров, что особенно важно в условиях сохраняющихся финансовых и логистических ограничений. Что касается системы видеопомощи арбитрам, системы VAR, она будет внедрена на всех матчах Первой лиги к сезону-2029/30. При этом в сезоне-2028/2029 запланировано проведение отдельных матчей в тестовом формате, который позволит адаптировать технологию к условиям лиги, набрать и обучить технический персонал, отработать все процедуры взаимодействия и подготовить инфраструктуру к полноценному внедрению. В предыдущем цикле подобное тестирование проведено на стадионах нескольких клубов, в результате чего были опробованы различные способы реализации технологического решения, подтверждены их ключевые параметры и произведены необходимые финансовые отчёты. Совместно с ФНЛ мы провели консультации с командами Первой лиги и учли их мнение при формировании планов по внедрению системы VAR.