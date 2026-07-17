Глава ФНЛ объяснил увеличение взносов клубов Первой лиги

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о причинах увеличения членских взносов для клубов Первой лиги.
В новом сезоне взносы выросли на 30% по сравнению с прошлым, их сумма превышает 15 млн рублей.
Ранее стало известно о постепенном внедрении системы VAR во втором по уровню российском дивизионе.
ФНЛ провела анализ инициатив РФС в части судейства и инспектирования матчей. С учётом уровня соревнований была выполнена адаптация предложенных механизмов, а также приняты меры для сглаживания финансовой нагрузки на клубы. Рассчитанные на основе данных инициатив расходы впоследствии были включены в бизнес-план сезона-2026/2027, что повлекло за собой корректировку размера членских взносов. Увеличение суммы продиктовано ростом затрат на обеспечение работы судейского блока со стороны РФС. Мы рассчитываем на повышение качества судейства в турнирах под эгидой ФНЛ и ожидаем ощутимого прогресса с последующей положительной динамикой от сезона к сезону. Знаем, что со стороны РФС меняется фиксированная часть системы мотивации судей и внедряется бонусная часть, в том числе долгосрочная.
В разработанной совместно с клубами, РФС, Минспортом РФ и ключевыми партнёрами стратегии ФНЛ на рабочий цикл 2026-2030 также отмечены ключевые вызовы и инициативы по направлению судейства и инспектирования. Среди них также есть запуск проекта VAR в Первой лиге, предоставление клубам регулярной информации об оценке качества судейства, формирование ключевых условий по системе удалённого инспектирования матчей совместно с РФС. Также планируем организовывать регулярные встречи комментаторов, СМИ, тренеров с судейским корпусом РФС для наилучшего понимания всех трактовок. Выражаем благодарность РФС за проведённые тесты VAR и удалённого инспектирования, а также за прочие инициативы, направленные на защиту игры и повышение качества работы арбитров, как одного из ключевых факторов развития спортивного продукта.
Винегрет демагогии и пустой болтовни.