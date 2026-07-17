Глава ФНЛ объяснил увеличение взносов клубов Первой лиги

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) рассказал о причинах увеличения членских взносов для клубов Первой лиги.

В новом сезоне взносы выросли на 30% по сравнению с прошлым, их сумма превышает 15 млн рублей.

Ранее стало известно о постепенном внедрении системы VAR во втором по уровню российском дивизионе.

ФНЛ провела анализ инициатив РФС в части судейства и инспектирования матчей. С учётом уровня соревнований была выполнена адаптация предложенных механизмов, а также приняты меры для сглаживания финансовой нагрузки на клубы. Рассчитанные на основе данных инициатив расходы впоследствии были включены в бизнес-план сезона-2026/2027, что повлекло за собой корректировку размера членских взносов. Увеличение суммы продиктовано ростом затрат на обеспечение работы судейского блока со стороны РФС . Мы рассчитываем на повышение качества судейства в турнирах под эгидой ФНЛ и ожидаем ощутимого прогресса с последующей положительной динамикой от сезона к сезону. Знаем, что со стороны РФС меняется фиксированная часть системы мотивации судей и внедряется бонусная часть, в том числе долгосрочная.