ФИФА начала разбирательство по инциденту с баннером Аргентины

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал процесс анализа ситуации с демонстрацией политического баннера футболистами сборной Аргентины после матча 1/2 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Англией. Заявление организации приводит телеканал ESPN.
Игроки отпраздновали победу над соперником со счётом 2:1 с баннером, где было написано: «Мальвины — аргентинские».
В соответствии со стандартной процедурой, дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время оценивает отчёты о матче и рассматривает соответствующие обстоятельства, прежде чем принимать решение о возможных дальнейших шагах на основании дисциплинарного кодекса.
Аргентинцы могут получить различные наказания — от штрафа до запрета на любую деятельность, которая связана с футболом. Испанская радиостанция Cope же сообщила, что ФИФА не будет применять санкции до окончания турнира.