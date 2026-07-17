ФИФА начала разбирательство по инциденту с баннером Аргентины

сегодня, 13:40

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола ( ФИФА ) начал процесс анализа ситуации с демонстрацией политического баннера футболистами сборной Аргентины после матча 1/2 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Англией. Заявление организации приводит телеканал ESPN.

Игроки отпраздновали победу над соперником со счётом 2:1 с баннером, где было написано: «Мальвины — аргентинские».

В соответствии со стандартной процедурой, дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время оценивает отчёты о матче и рассматривает соответствующие обстоятельства, прежде чем принимать решение о возможных дальнейших шагах на основании дисциплинарного кодекса.