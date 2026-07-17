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Победители чемпионата мира впервые получат чемпионские перстни

сегодня, 14:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу победители будут награждены чемпионскими перстнями.

На одной стороне изображён трофей ЧМ, а другая получит индивидуальное оформление в соответствии с символикой команды-победителя. Всего таких наград будет 2026, 30 из которых зарезервированы для чемпионов, а 1996 станут доступны болельщикам по всему миру.

Вручение чемпионских перстней традиционно для спортивной культуры США, где и пройдёт финал ЧМ-2026.

В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Поединок пройдёт в Нью-Йорке 19 июля.

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:04, ред.
30 для команды маловато как-то. там всяким докторам и поварам и тренерам вратарей тоже бы понравилось такое получить. но продать то выгоднее дело понятное))) 26 только футболистов заявка
Гость
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