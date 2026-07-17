Победители чемпионата мира впервые получат чемпионские перстни

сегодня, 14:58

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу победители будут награждены чемпионскими перстнями.

На одной стороне изображён трофей ЧМ , а другая получит индивидуальное оформление в соответствии с символикой команды-победителя. Всего таких наград будет 2026, 30 из которых зарезервированы для чемпионов, а 1996 станут доступны болельщикам по всему миру.

Вручение чемпионских перстней традиционно для спортивной культуры США , где и пройдёт финал ЧМ -2026.

В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Поединок пройдёт в Нью-Йорке 19 июля.