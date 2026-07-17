Победители чемпионата мира впервые получат чемпионские перстни

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу победители будут награждены чемпионскими перстнями.
На одной стороне изображён трофей ЧМ, а другая получит индивидуальное оформление в соответствии с символикой команды-победителя. Всего таких наград будет 2026, 30 из которых зарезервированы для чемпионов, а 1996 станут доступны болельщикам по всему миру.
Вручение чемпионских перстней традиционно для спортивной культуры США, где и пройдёт финал ЧМ-2026.
В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Поединок пройдёт в Нью-Йорке 19 июля.