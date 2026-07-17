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Премьер-министр Испании будет на финале ЧМ

сегодня, 15:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит финал чемпионата мира в Нью-Йорке.

19 июля в решающей игре в США встретятся сборные Испании и Аргентины.

Изначально было объявлено, что он не отправится в Нью-Йорк, поскольку у него запланирован официальный визит в Алжир 20-го числа, но позже сообщалось, что Санчес пытается согласовать расписание, чтобы присутствовать на игре. Он отправится в Алжир прямо из Нью-Йорка после окончания матча.

Кроме того, на финале будут король Испании Филипп VI, королева Летисия, а также принцесса Леонор и инфанта София.

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Перевод с efe.com Фото: Аккаунт La Moncloa в «X»
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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:43
а сборную Инфантины кто поддержит??? а ну да...
rdfvu572gc7x
rdfvu572gc7x
сегодня в 16:24
Хорошая поддержка.... посмотрим как она повлияет на результат...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:59
Педро Санчес - достойный ЧЕЛОВЕК, это он уже неоднократно доказывал.
Удачи Испании в финале!
Чемпионы Европы, и чемпионами мира могут стать!
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