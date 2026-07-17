Премьер-министр Испании будет на финале ЧМ

сегодня, 15:56

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит финал чемпионата мира в Нью-Йорке.

19 июля в решающей игре в США встретятся сборные Испании и Аргентины.

Изначально было объявлено, что он не отправится в Нью-Йорк, поскольку у него запланирован официальный визит в Алжир 20-го числа, но позже сообщалось, что Санчес пытается согласовать расписание, чтобы присутствовать на игре. Он отправится в Алжир прямо из Нью-Йорка после окончания матча.

Кроме того, на финале будут король Испании Филипп VI, королева Летисия, а также принцесса Леонор и инфанта София.