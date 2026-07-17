РПЛ продлила сотрудничество с системой «Мир»

сегодня, 16:36

Российская Премьер-Лига объявила о продолжении сотрудничества с платёжной системой «Мир». Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30.

Платёжная система будет иметь статус официального партнёра. Договор был подписан президентом РПЛ Александром Алаевым и генеральным директором Национальной системы платёжных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным 17 июля.

Алаев:

Для РПЛ продолжение сотрудничества с Национальной системой платёжных карт имеет большое значение. Мы рассматриваем изменение статуса партнёра как новый этап в развитии наших отношений. Выражаем признательность коллегам за последовательный и конструктивный подход, продемонстрированный в ходе переговорного процесса. РПЛ высоко оценивает сотрудничество с НСПК как в сфере спортивного маркетинга, так и в разрезе финансовых показателей: пакет официального партнёра чемпионата вырос в 2,7 раза по сравнению с прошедшим коммерческим циклом.

Дубынин:

НСПК последовательно развивает поддержку российского спорта и остаётся важным игроком на рынке спортивного спонсорства. Футбол в нашей работе играет особую роль, как один из самых популярных видов спорта, который объединяет миллионы россиян, собирает на трибунах и у экранов людей самых разных возрастов и профессий. Поэтому для нас особенно важно продолжать сотрудничество с ведущим футбольным турниром страны. В новом сезоне платёжная система «Мир» предложит болельщикам интересные активности на трибунах и за их пределами.

Платёжная система «Мир» была титульным партнёром лиги с 2022 года до окончания сезона 2025/26, теперь им стал «Альфа-Банк».