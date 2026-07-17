Глава МЛС допустил систему обмена между лигами

Комиссар МЛС Дон Гарбер не исключил введения системы повышения и понижения в классе, но сказал, что на данный момент это не имеет смысла для лиги.

Скажу сейчас то, чего я бы не сказал пять лет назад: никогда не думал, что мы изменим наш календарь, а мы это сделали. Никогда не думал, что у нас будет 30 команд, а они есть. Никогда не думал, что у нас будет 29 стадионов, а это произошло.