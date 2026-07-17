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Соболев объяснил отказ от общения с журналистами

сегодня, 17:52

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил отказ от общения с журналистами после матчей постоянными провокациями в микст-зоне.

Они какую-то ерунду кричат, специально провоцируют, а потом хотят, чтобы я общался. Такого не будет. Они считают, что я непрофессионально себя веду, не разговаривая после матчей? Я согласен. А провоцировать — профессионально? Это же не раз или два происходило, а постоянно, причём не только со мной. Сколько было ругани по этому поводу в СМИ! Дзюба тоже не общается — не просто так же. Многим молодым клубы запрещают останавливаться в миксте, чтобы не поддавались на провокации. Когда у Валерия Георгиевича в сборной спрашивают про лабубу, я думаю: «Ребята, камон, и вы потом обижаетесь, что с вами не общаются?» Так никто и не будет общаться.

Также форвард заявил, что возобновит общение, если представители СМИ начнут контролировать поведение коллег в микст-зоне.

Понятно, что не все журналисты такие. Но вы же между собой общаетесь — так объясните им, как себя вести. Или уберите из микст-зоны этих индивидуумов. И тогда, уверен, все снова будут общаться.

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Зенит  Соболев Александр
Источник: championat.com Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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