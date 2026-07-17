Олусегун продолжит карьеру в «Ростове»

сегодня, 18:16

По данным журналиста Ивана Карпова, «Ростов» купил у «Краснодара» нападающего за 40 млн рублей.

Краснодарцы также получат 40% от суммы следующего трансфера. 24-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года.