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Соболев — о праздновании в маске: «Спартак сам меня спровоцировал»

сегодня, 18:59

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил празднование гола в ворота «Спартака» в маске для плавания.

Уважаю «Спартак» как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о «Спартаке» не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, немножко не понял этого. Подумал: «Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ». Скажу честно: именно от «Спартака», за который столько лет играл, немного обидно такое получить.

Я вообще случайно этот ролик увидел. На предыгровой тренировке в раздевалке кто-то показал. Не сразу понял, что к чему. Посмотрел ролик: ну прикольно пошутили. Попросил купить маску и назавтра за ворота положить. Я бы никогда не стал над «Спартаком» подшучивать — они сами меня спровоцировали.

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Источник: championat.com Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:06, ред.
Отлично, то есть своей ответственности за СВОИ реакции человек не чувствует, мало ли кто там чего снял и выложил, выбор то отвечать ты сделал сам. Так что не надо Саня лохматить бабушку. Покажи лучше Лукойлу что они упустили достойного нападающего, а не шутничка. Вот это будет взрослая достойная реакция на всякие провокации. А то уже всю РПЛ превратили в какое то сплошное стебалово над футболом.
Гость
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