Соболев — о праздновании в маске: «Спартак сам меня спровоцировал»

Нападающий «Зенита» объяснил празднование гола в ворота «Спартака» в маске для плавания.

Уважаю «Спартак» как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о «Спартаке» не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, немножко не понял этого. Подумал: «Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ». Скажу честно: именно от «Спартака», за который столько лет играл, немного обидно такое получить.

Я вообще случайно этот ролик увидел. На предыгровой тренировке в раздевалке кто-то показал. Не сразу понял, что к чему. Посмотрел ролик: ну прикольно пошутили. Попросил купить маску и назавтра за ворота положить. Я бы никогда не стал над «Спартаком» подшучивать — они сами меня спровоцировали.