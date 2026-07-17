ФИФА назвала длительность перерыва в финале

сегодня, 19:10

ФИФА опровергла слухи о 30-минутном перерыве в финале ЧМ -2026. По данным источника, пауза между таймами продлится не более 17 минут.

Шоу с участием Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займёт 11 минут, ещё шесть минут отведены на оборудование и полив газона.