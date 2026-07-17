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ФИФА назвала длительность перерыва в финале

сегодня, 19:10
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина19.07.2026 в 22:00 Не начался

ФИФА опровергла слухи о 30-минутном перерыве в финале ЧМ-2026. По данным источника, пауза между таймами продлится не более 17 минут.

Шоу с участием Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займёт 11 минут, ещё шесть минут отведены на оборудование и полив газона.

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Перевод с marca.com Фото: Сайт goal.com
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Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 20:03
Думаю Металлика и AC/DC врядли бы согласились на такой зашквар как пятиминутка между футбольными таймами. Молодая Мадонна тоже вряд ли на такое согласилась бы, но сейчас бабушке хоть как-то хочется ещё раз вспомнить былую славу. С Шакирой всё понятно, он как голос последних мундиалей просто рубит бабло, и скорее всего по контракту с ФИФА обязана выступать на этом мероприятии. А этот Биба - это рядовой попсовик, расчитаный на подростковую аудиторию.

Короче, собрали трёх разных исполнителей для трёх разных поколений, чтобы никому не было обидно.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:23
можно просто камеру навести на Шакиру Мадонну и, да простят нас предки, Джастина Бибера. Петь не обязательно. Футболистам хорошо - они в подтрибунке не слышат, а 70000 человекам что делать. Умение Шакиры петь заключается в вилянии задницей что 30 лет назад что сейчас. за голосом в очереди другие стояли, она за фигурой. Ну Мадонна, ну можно, но бабушке же за 70 наверное. третьего я даже произносить боюсь на ночь глядя.
этож США, нельзя чтоб тот же Мик Джагер выступил, постоянно его суют в камеру на трибунах. Металлика, АС/ДС да тысячи у них нормальных певцов. но увы... Жастин Бибер)))
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