ФИФА назвала длительность перерыва в финале

ФИФА опровергла слухи о 30-минутном перерыве в финале ЧМ-2026. По данным источника, пауза между таймами продлится не более 17 минут.
Шоу с участием Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займёт 11 минут, ещё шесть минут отведены на оборудование и полив газона.
Короче, собрали трёх разных исполнителей для трёх разных поколений, чтобы никому не было обидно.
этож США, нельзя чтоб тот же Мик Джагер выступил, постоянно его суют в камеру на трибунах. Металлика, АС/ДС да тысячи у них нормальных певцов. но увы... Жастин Бибер)))