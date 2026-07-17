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Семак рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

сегодня, 20:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о составе команды и подготовке к матчу со «Спартаком» за Суперкубок России.

Новички готовы сыграть. Шилов, Ду Кейрос, Бардачев, Васильев остались в Санкт‑Петербурге. Остальные здесь, за исключением наших бразильцев. Луис Энрике и Дуглас Сантос готовятся вылететь в Санкт‑Петербург.

Готовимся ли к тому, что будет серия пенальти? Пенальти — это лотерея. Можно выиграть или поиграть. Стараемся показать хороший матч. «Спартак» показывает содержательный, интересный футбол, хорошие стандарты. Состав у них подобран хорошо, усилили нужные позиции, чтобы обойма игроков была достаточной, учитывая лимит. Думаю, нас ждет результативная игра. В любом случае, несмотря на то, сколько мячей будет забито, матч будет напряженным.

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Источник: matchtv.ru Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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