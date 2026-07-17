Семак рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» рассказал о составе команды и подготовке к матчу со «Спартаком» за Суперкубок России.

Новички готовы сыграть. Шилов, Ду Кейрос, Бардачев, Васильев остались в Санкт‑Петербурге. Остальные здесь, за исключением наших бразильцев. Луис Энрике и Дуглас Сантос готовятся вылететь в Санкт‑Петербург.

Готовимся ли к тому, что будет серия пенальти? Пенальти — это лотерея. Можно выиграть или поиграть. Стараемся показать хороший матч. «Спартак» показывает содержательный, интересный футбол, хорошие стандарты. Состав у них подобран хорошо, усилили нужные позиции, чтобы обойма игроков была достаточной, учитывая лимит. Думаю, нас ждет результативная игра. В любом случае, несмотря на то, сколько мячей будет забито, матч будет напряженным.