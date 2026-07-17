«Ростов» объявил о переходе Олусегуна

«Ростов» объявил о переходе нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара».
За краснодарский клуб форвард провёл 101 матч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.
Прошлый сезон Олусегун отыграл в аренде за «Нижний Новгород», набрав 5+4 в 26 встречах.
101 матч, забил 12 голов
Ответ на поверхности. Виталий Дьяков забил больше голов за один сезон, чем Александр Кокорин, в сезоне 2014/15. В том сезоне выступавший за «Ростов» защитник Дьяков забил 7 мячей в матчах Премьер-лиги, и провёл меньше матчей