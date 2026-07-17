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«Ростов» объявил о переходе Олусегуна

сегодня, 21:01

«Ростов» объявил о переходе нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара».

За краснодарский клуб форвард провёл 101 матч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Прошлый сезон Олусегун отыграл в аренде за «Нижний Новгород», набрав 5+4 в 26 встречах.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 21:30, ред.
Пошёл ногами по рукам.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 21:27, ред.
Эта покупка аыгляди как на тебе, Боже, что нам негоже...
101 матч, забил 12 голов
Ответ на поверхности. Виталий Дьяков забил больше голов за один сезон, чем Александр Кокорин, в сезоне 2014/15. В том сезоне выступавший за «Ростов» защитник Дьяков забил 7 мячей в матчах Премьер-лиги, и провёл меньше матчей
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:10
Почему не нужен Краснодару? ;.
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