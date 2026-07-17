«Ростов» объявил о переходе Олусегуна

сегодня, 21:01

«Ростов» объявил о переходе нападающего из «Краснодара».

За краснодарский клуб форвард провёл 101 матч, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Прошлый сезон Олусегун отыграл в аренде за «Нижний Новгород», набрав 5+4 в 26 встречах.