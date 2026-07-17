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Соболев — о конкуренции в «Зените»: «Появляется желание быть ещё лучше»

сегодня, 21:12

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции с новичком команды Фелипе Аугусто.

Когда появляется новый конкурент, внутри просыпается желание стать ещё лучше. Какой бы жёсткой ни была конкуренция, я всегда говорил, что моё время придёт и я буду играть. Возможно, не сразу, а через месяц, два или три, но это обязательно случится. Я максималист.

Так было и в „Спартаке": сначала я конкурировал с Понсе и Ларссоном, потом после прихода Шамара Николсона практически не выходил семь матчей. Но в конечном итоге всё равно играл я. К тому и веду, что и в „Зените" играть буду я, как бы это ни звучало.

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Источник: championat.com Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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