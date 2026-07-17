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Эдерсон продлил контракт с «Аталантой»

сегодня, 22:01

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон продлил контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2030 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:12
Аталанта ещё хотела его продать))) зная что у игрока проблемы с здоровьем .
Гость
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