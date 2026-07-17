Эдерсон продлил контракт с «Аталантой»

сегодня, 22:01

Полузащитник «Аталанты» продлил контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2030 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».