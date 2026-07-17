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Соболев — о свисте болельщиков: «Это же классно. Я кайфую»

сегодня, 22:14

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что свист и критика болельщиков служат для него дополнительной мотивацией.

Если тебя не любят болельщики, освистывают, ты не можешь не обращать на это внимание. Значит, нужно направить эту энергию в нужное русло, сделать своим оружием. Когда весь стадион свистит при виде меня — это же классно. Я кайфую! Значит, им небезразличен, какую-то эмоцию вызываю. Было бы плохо, если бы не свистели и не кричали. Я не против и не обижаюсь — наоборот, подыгрываю.

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Источник: championat.com Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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морозз
морозз
сегодня в 22:43
Ага, когда весь стадион кричит Соболев /Дзюба/ - пи..рас, это как же надо кайфовать! Ну что один, что другой умом не блещут…
Гость
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