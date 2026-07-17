Соболев — о свисте болельщиков: «Это же классно. Я кайфую»

Нападающий «Зенита» рассказал, что свист и критика болельщиков служат для него дополнительной мотивацией.

Если тебя не любят болельщики, освистывают, ты не можешь не обращать на это внимание. Значит, нужно направить эту энергию в нужное русло, сделать своим оружием. Когда весь стадион свистит при виде меня — это же классно. Я кайфую! Значит, им небезразличен, какую-то эмоцию вызываю. Было бы плохо, если бы не свистели и не кричали. Я не против и не обижаюсь — наоборот, подыгрываю.