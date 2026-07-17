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В «Атлетико» осудили давление «Реала» и «Барселоны» на арбитров

вчера, 23:19

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль обвинил «Реал» и «Барселону» в регулярном давлении на арбитров через СМИ.

Мне по-прежнему кажется позорным, что два клуба постоянно жалуются на судейство и одновременно оказывают давление через СМИ, используя все доступные им инструменты влияния. Особенно учитывая, что именно они чаще остальных получают выгоду от решений арбитров.

Мы уже дали понять, что молчать не будем. Продолжим выражать протест — серьёзно или с иронией, — потому что считаем поведение этих двух крупных клубов совершенно недопустимым.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:13
Начились распри в футболе Испании.
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