В «Атлетико» осудили давление «Реала» и «Барселоны» на арбитров

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль обвинил «Реал» и «Барселону» в регулярном давлении на арбитров через СМИ.
Мне по-прежнему кажется позорным, что два клуба постоянно жалуются на судейство и одновременно оказывают давление через СМИ, используя все доступные им инструменты влияния. Особенно учитывая, что именно они чаще остальных получают выгоду от решений арбитров.
Мы уже дали понять, что молчать не будем. Продолжим выражать протест — серьёзно или с иронией, — потому что считаем поведение этих двух крупных клубов совершенно недопустимым.