В «Атлетико» осудили давление «Реала» и «Барселоны» на арбитров

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль обвинил «Реал» и «Барселону» в регулярном давлении на арбитров через СМИ .

Мне по-прежнему кажется позорным, что два клуба постоянно жалуются на судейство и одновременно оказывают давление через СМИ , используя все доступные им инструменты влияния. Особенно учитывая, что именно они чаще остальных получают выгоду от решений арбитров.

Мы уже дали понять, что молчать не будем. Продолжим выражать протест — серьёзно или с иронией, — потому что считаем поведение этих двух крупных клубов совершенно недопустимым.