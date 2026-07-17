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Ляпорт призвал судью пресекать грубую игру Аргентины

вчера, 23:33
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался о стиле игры Аргентины перед финалом чемпионата мира 2026 года и призвал арбитров внимательно следить за грубыми эпизодами.

Меня не беспокоит агрессивная игра, если она остаётся в рамках правил, а арбитр контролирует происходящее. Но в последних матчах мы видели эпизоды, на которые судьи закрывали глаза. Особенно это касается Аргентины — после её действий нередко остаются следы.

Задача арбитра — пресекать подобное и не позволять кому-либо получать преимущество. Иначе матч может превратиться в хаос. Мы старались играть корректно на протяжении всего турнира и должны продолжить так же в финале. Поэтому многое будет зависеть от судейства.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:34
Провокатор Ляпорт ждёт ответную реакцию от аргентинцев и судейскую снисходительность на свою грубую игру.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:59
Эти у.людки уже до финала разнылись.
y-ago
y-ago
вчера в 23:56
Согласен с Ляпортом. К сожалению, судейство все чаще превращает футбол в борьбу и спринтерские забеги. Когда грубость остается безнаказанной, преимущество получают не мастера, а те, кто лучше ломает игру. Судья в финале обязан защищать футбол, а не позволять превращать его в хаос.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:37
Перед финалом лучше держать язык за зубами
Гость
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