Ляпорт призвал судью пресекать грубую игру Аргентины

Защитник сборной Испании высказался о стиле игры Аргентины перед финалом чемпионата мира 2026 года и призвал арбитров внимательно следить за грубыми эпизодами.

Меня не беспокоит агрессивная игра, если она остаётся в рамках правил, а арбитр контролирует происходящее. Но в последних матчах мы видели эпизоды, на которые судьи закрывали глаза. Особенно это касается Аргентины — после её действий нередко остаются следы.

Задача арбитра — пресекать подобное и не позволять кому-либо получать преимущество. Иначе матч может превратиться в хаос. Мы старались играть корректно на протяжении всего турнира и должны продолжить так же в финале. Поэтому многое будет зависеть от судейства.