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«Краснодар» отдал Густаво Сантоса в аренду

сегодня, 00:15

Крайний нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в греческий «Волос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Сочи».

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