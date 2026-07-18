«Краснодар» отдал Густаво Сантоса в аренду

Крайний нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в греческий «Волос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Вторую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Сочи».
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