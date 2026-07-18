Обамеянг продолжит карьеру в «Депортиво»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл из «Марселя» в «Депортиво».
Контракт 37-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. Испанский клуб заплатил за форварда 1,5 млн евро.
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