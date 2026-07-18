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В Барселоне создали мурал с Месси и Ямалем

сегодня, 00:49
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

В Барселоне появился мурал с изображением капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Работа посвящена предстоящему финалу чемпионата мира 2026 года. Сборные Испании и Аргентины встретятся 19 июля.

В Барселоне создали мурал с Месси и Ямалем

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