Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2026

Быстров: «Дать точный прогноз на финал ЧМ просто невозможно»

сегодня, 08:24
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, чего ждёт от финального поединка ЧМ-2026, в котором Испания сразится с Аргентиной.

«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира – это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество.

При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание – чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», – сказал Быстров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Родри: «Нужно не давать Месси свободного пространства»
Сегодня, 08:09
Испания — фаворит финала ЧМ по версии суперкомпьютера Opta
16 июля
Скалони прозвали «Плаксой». Без тренера Месси остался бы без титулов
15 июляRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии5
Англия – враг аргентинцев. В полуфинале ЧМ-2026 важен не только футбол
15 июляRoman Novikov в блоге Столкновения
Дешам: «Люди многого ожидают от Испании»
14 июля
Ямаль думает, что игра с Францией будет равной
14 июля
Все комментарии
tznz28bcqf48
tznz28bcqf48
сегодня в 09:13
Ожидаем с нетерпением, ждём захватывающий матч
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50, ред.
Это точно,трудновато угадать чемпиона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 