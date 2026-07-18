Быстров: «Дать точный прогноз на финал ЧМ просто невозможно»

Бывший полузащитник сборной России рассказал, чего ждёт от финального поединка ЧМ -2026, в котором Испания сразится с Аргентиной.

«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира – это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество.

При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание – чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», – сказал Быстров.