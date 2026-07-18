Официальное назначение Зидана должно состояться до конца июля

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в ближайшее время официально возглавит сборную Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Решение о назначении легендарного французского специалиста было окончательно принято еще в ноябре, и с тех пор вопрос его прихода в национальную команду не вызывал сомнений.

Зидан уже определился с составом своего тренерского штаба, а официальное оформление контракта должно состояться до конца июля.