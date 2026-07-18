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Официальное назначение Зидана должно состояться до конца июля

сегодня, 08:57

Зинедин Зидан в ближайшее время официально возглавит сборную Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Решение о назначении легендарного французского специалиста было окончательно принято еще в ноябре, и с тех пор вопрос его прихода в национальную команду не вызывал сомнений.

Зидан уже определился с составом своего тренерского штаба, а официальное оформление контракта должно состояться до конца июля.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:19
Думается, что Зидан учтёт ошибки Дешама и порядок наведёт и поставит правильную игру сборной Франции. С таким сильным составом сборной
Франции вполне по силам играть и финале ЧМ и тем более в финале ЧЕ,
если конечно ему позволит Клопп.)
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