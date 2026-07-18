Официальное назначение Зидана должно состояться до конца июля

Зинедин Зидан в ближайшее время официально возглавит сборную Франции. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Решение о назначении легендарного французского специалиста было окончательно принято еще в ноябре, и с тех пор вопрос его прихода в национальную команду не вызывал сомнений.
Зидан уже определился с составом своего тренерского штаба, а официальное оформление контракта должно состояться до конца июля.
Франции вполне по силам играть и финале ЧМ и тем более в финале ЧЕ,
если конечно ему позволит Клопп.)