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Карасёв поделился впечатлениями от судейства на ЧМ-2026

сегодня, 09:17

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу работы судей на текущем мундиале в Северной Америке. Финал турнира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля.

«Практически все смотрел, особенно то, что транслировалось в нормальное время. По ночам пропускал матчи. Главное впечатление: футбол идет без остановок! Как обычно бывает: в концовке футболисты начинают хвататься за заднюю или приводящую мышцу. Зовут врачей. Время идёт, все нервничают — одна команда проигрывает, бежит поднимать человека с поля, провоцирует конфликт. И для судьи это головная боль, тем более когда лишние красные карточки в конце игры. На чемпионате мира не так — все играют в футбол! Кто действительно получил травму — того меняют. У кого легкое повреждение — 10 секунд полежал, врачи не нужны, встал и побежал», — заявил Карасёв.

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