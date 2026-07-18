Карасёв поделился впечатлениями от судейства на ЧМ-2026

Российский арбитр высказался по поводу работы судей на текущем мундиале в Северной Америке. Финал турнира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля.

«Практически все смотрел, особенно то, что транслировалось в нормальное время. По ночам пропускал матчи. Главное впечатление: футбол идет без остановок! Как обычно бывает: в концовке футболисты начинают хвататься за заднюю или приводящую мышцу. Зовут врачей. Время идёт, все нервничают — одна команда проигрывает, бежит поднимать человека с поля, провоцирует конфликт. И для судьи это головная боль, тем более когда лишние красные карточки в конце игры. На чемпионате мира не так — все играют в футбол! Кто действительно получил травму — того меняют. У кого легкое повреждение — 10 секунд полежал, врачи не нужны, встал и побежал», — заявил Карасёв.