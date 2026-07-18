Рауль Альбиоль: «Аргентина станет самым сложным соперником для Испании»

Экс-футболист сборной Испании поделился ожиданиями от финального матча ЧМ с Аргентиной.

«Мне кажется, именно Аргентина станет самым сложным соперником для Испании. Эта сборная отличается невероятным бойцовским характером. Ее футболисты никогда не уступают в борьбе, действуют очень жестко и при этом обладают высочайшим индивидуальным мастерством. В финале чемпионата мира невозможно быть уверенным в победе, независимо от того, как команды провели предыдущие матчи», — заявил Альбиоль.