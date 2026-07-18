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Рауль Альбиоль: «Аргентина станет самым сложным соперником для Испании»

сегодня, 10:43
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-футболист сборной Испании Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от финального матча ЧМ с Аргентиной.

«Мне кажется, именно Аргентина станет самым сложным соперником для Испании. Эта сборная отличается невероятным бойцовским характером. Ее футболисты никогда не уступают в борьбе, действуют очень жестко и при этом обладают высочайшим индивидуальным мастерством. В финале чемпионата мира невозможно быть уверенным в победе, независимо от того, как команды провели предыдущие матчи», — заявил Альбиоль.

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Альбиоль Рауль
Перевод с cope.es Фото: Globallookpress
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:10
Высочайшим индивидуальным мастерством там обладает только один человек, все остальные подыгрывают. А вот жесткостью и волей к победе, Аргентина действительно обладает. Вероятно, Испании будет нелегко. Но надеюсь, что в такой трусливый футбол как Англия, испанцы играть не будут- не в их манере. Вопрос- как сыграет Аргентина, в какой футбол... В открытый, на встречных курсах, вряд ли аргенты рискнут сыграть. Вероятно, отталкиваться будут от осторожного и выжидательного футбола, высматривая Месси в центре поля...
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