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Дешам: «Нужно выйти на поле и выполнить свою работу»

сегодня, 10:54
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 00:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что его команда тяжело переживает вылет из борьбы за титул, однако намерена достойно провести матч за третье место чемпионата мира 2026 года.

Мы рассчитывали добиться гораздо большего на этом чемпионате мира, поэтому сейчас испытываем огромное разочарование. Но поражение уже осталось позади, и его нужно принять. Нас ждет еще один матч, после которого команда сможет уйти в отпуск. Думаю, отдых сейчас необходим всем.

Ни одна из команд не мечтает играть за бронзу. Англия наверняка предпочла бы готовиться к финалу, как и мы. Однако расписание уже определено, поэтому остается выйти на поле и выполнить свою работу.

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Дешам Дидье
Перевод с rtl.fr Фото: Flickr
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:23
Как то всё сухо и неискренне у Дидье...
Выполнить свою работу ? Этого мало. Вы не разносчики пиццы, а лица, на которых смотрит весь мир. Поэтому покажите нам Игру, а работайте на тренировках.
Гость
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