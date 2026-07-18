Дешам: «Нужно выйти на поле и выполнить свою работу»

Главный тренер сборной Франции признался, что его команда тяжело переживает вылет из борьбы за титул, однако намерена достойно провести матч за третье место чемпионата мира 2026 года.

Мы рассчитывали добиться гораздо большего на этом чемпионате мира, поэтому сейчас испытываем огромное разочарование. Но поражение уже осталось позади, и его нужно принять. Нас ждет еще один матч, после которого команда сможет уйти в отпуск. Думаю, отдых сейчас необходим всем.

Ни одна из команд не мечтает играть за бронзу. Англия наверняка предпочла бы готовиться к финалу, как и мы. Однако расписание уже определено, поэтому остается выйти на поле и выполнить свою работу.

