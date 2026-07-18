Де ла Фуэнте: «Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Испании заявил, что не разделяет мнение тех, кто считает Аргентину слишком грубой командой.

Каждый имеет право на собственную точку зрения, но лично я не согласен с подобными оценками. Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины. Под руководством моего хорошего друга Лионеля Скалони эта команда уже вписала свое имя в историю мирового футбола.

У каждой сборной есть свои сильные стороны и свой стиль. Каждый постарается использовать свои лучшие качества, чтобы добиться результата.