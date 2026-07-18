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Де ла Фуэнте: «Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины»

сегодня, 11:01
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что не разделяет мнение тех, кто считает Аргентину слишком грубой командой.

Каждый имеет право на собственную точку зрения, но лично я не согласен с подобными оценками. Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины. Под руководством моего хорошего друга Лионеля Скалони эта команда уже вписала свое имя в историю мирового футбола.

У каждой сборной есть свои сильные стороны и свой стиль. Каждый постарается использовать свои лучшие качества, чтобы добиться результата.

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