Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2026

Ольмо: «Месси проводит великолепный турнир»

сегодня, 11:43
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о предстоящем финале ЧМ-2026, в котором его команда встретится с Аргентиной и Лионелем Месси.

Решающий матч мирового первенства состоится 19 июля.

Месси проводит великолепный турнир. Все прекрасно знают, какого уровня это футболист, поэтому говорить о его качествах лишний раз не имеет смысла.

Конечно, это игрок, которому нужно уделять особое внимание. Но мы будем готовиться к Аргентине как к единой команде, а не концентрироваться исключительно на одном футболисте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ольмо Даниэль  Месси Лионель
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Globallookpress
Де ла Фуэнте: «Я с большим уважением отношусь к сборной Аргентины»
Сегодня, 11:01
Дешам: «Нужно выйти на поле и выполнить свою работу»
Сегодня, 10:54
Рауль Альбиоль: «Аргентина станет самым сложным соперником для Испании»
Сегодня, 10:43
Дешам желает полный комплект медалей, Англия хочет домой. Кто возьмёт бронзу ЧМ-2026
Сегодня, 10:04Евгений Петров в блоге СтолкновенияКомментарии2
Сёмин назвал фаворита в матче между Францией и Англией
Сегодня, 09:31
Быстров: «Дать точный прогноз на финал ЧМ просто невозможно»
Сегодня, 08:24
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 