Ольмо: «Месси проводит великолепный турнир»

Полузащитник сборной Испании высказался о предстоящем финале ЧМ -2026, в котором его команда встретится с Аргентиной и .

Решающий матч мирового первенства состоится 19 июля.

Месси проводит великолепный турнир. Все прекрасно знают, какого уровня это футболист, поэтому говорить о его качествах лишний раз не имеет смысла.

Конечно, это игрок, которому нужно уделять особое внимание. Но мы будем готовиться к Аргентине как к единой команде, а не концентрироваться исключительно на одном футболисте.