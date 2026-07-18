Ольмо: «Месси проводит великолепный турнир»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о предстоящем финале ЧМ-2026, в котором его команда встретится с Аргентиной и Лионелем Месси.
Решающий матч мирового первенства состоится 19 июля.
Месси проводит великолепный турнир. Все прекрасно знают, какого уровня это футболист, поэтому говорить о его качествах лишний раз не имеет смысла.
Конечно, это игрок, которому нужно уделять особое внимание. Но мы будем готовиться к Аргентине как к единой команде, а не концентрироваться исключительно на одном футболисте.