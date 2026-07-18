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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»

сегодня, 13:18

В субботу состоялся контрольный матч. Московский «Локомотив» на своей базе уступил «Рубину» со счётом 1:3.

В составе казанского клуба голы забили Назми Грипши и Александар Юкич (дубль). У железнодорожников отличился Никита Салтыков.

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chromage
chromage
сегодня в 13:33
Победы всегда приятно, но товарняки не для того существуют )
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:30
Локо слабый стал , им нужны пару хороших футболистов .
Гость
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