«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»

сегодня, 13:18

В субботу состоялся контрольный матч. Московский «Локомотив» на своей базе уступил «Рубину» со счётом 1:3.

В составе казанского клуба голы забили Назми Грипши и Александар Юкич (дубль). У железнодорожников отличился Никита Салтыков.