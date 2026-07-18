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«Барселона» может отказаться от трансфера Альвареса

сегодня, 14:34

«Барселона» может отказаться от идеи приобретения нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Это случится, если переговоры не сдвинутся с мертвой точки в ближайшие недели.

Руководство каталонского клуба понимает, что трансфер практически невозможен без желания самого аргентинца покинуть «Атлетико». Мадридский клуб по-прежнему занимает жесткую позицию и не рассматривает вариант с продажей одного из своих ключевых игроков.

Сине-гранатовые намерены продолжать работу над сделкой до 31 июля. Если к этому сроку шансы на переход останутся минимальными, каталонцы сосредоточатся на других вариантах усиления линии атаки.

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Атлетико М  Барселона  Альварес Хулиан
Перевод с marca.com Фото: Globallookpress
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Capral
Capral
сегодня в 14:38
Так вроде, Альварес, сам хотел перейти в Барселону. Но сейчас, на ЧМ, он не особо блещет... Посмотрим, как завтра сыграет.
Гость
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